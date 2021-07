Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Néovacs : le titre rebondit après un article dans 'Allergy' Cercle Finance • 07/07/2021 à 12:27









(CercleFinance.com) - Néovacs rebondit de 4% ce mercredi à la Bourse de Paris suite à la publication d'un article mettant en valeur ses travaux précliniques dans le traitement de l'asthme dans la revue 'Allergy'. La société de biotechnologie française souligne que ces résultats précliniques (dans des modèles animaux) ont montré que le vaccin 'Kinoïde' qu'elle a mis au point avec les chercheurs de l'Inserm induisait une production durable d'anticorps. Six semaines après la première injection du vaccin conjugué, 90% des souris présentaient en effet de forts taux d'anticorps. Plus d'un an après la primo-immunisation, 60% d'entre elles avaient encore des anticorps capables de neutraliser l'activité de l'IL-4 et l'IL-13, deux cytokines de type 2 qui apparaissent dans les voies aériennes en cas d'allergie. Les travaux de Néovacs doivent désormais faire l'objet d'un essai clinique de Phase I/IIa après obtention des autorisations réglementaires.

Valeurs associées NEOVACS Euronext Paris -2.00%