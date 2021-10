Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Néovacs : le risque de dilution limité par le rachat de BSA information fournie par Cercle Finance • 29/10/2021 à 13:59









(CercleFinance.com) - Néovacs a annoncé vendredi avoir acquis l'intégralité des bons de souscription d'actions (BSA) en circulation associés au programme de financement par Océanes afin d'éviter une nouvelle dilution de ses actionnaires. La société de biotechnologie française indique a racheté la totalité des BSA émis au profit d'European High Growth Opportunities Securitization Fund ('EHGOSF') pour un montant global de 5,3 millions d'euros. Néovacs explique que l'exercice de l'intégralité de ces BSA aurait pu entraîner la création d'actions nouvelles qui aurait ramené la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital à 0,6%. Si l'action Néovacs a d'abord réagi favorablement à cette annonce, avec une hausse de l'ordre de 18% ce matin à l'ouverture, le titre s'est ensuite retourné à la baisse, accusant un repli de 18% à la mi-journée.

Valeurs associées NEOVACS Euronext Paris -18.18%