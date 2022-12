Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Néovacs: la valeur nominale de l'action divisée par 20 information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 11:44









(CercleFinance.com) - Néovacs a annoncé mardi la mise en oeuvre de la réduction du capital social de la société, qui sera mise en oeuvre par réduction de la valeur nominale de ses actions de 0,01 euro à 0,0005 euro.



Cette réduction de capital motivée par des pertes avait été ratifiée par l'assemblée générale que la société de biotechnologie française avait organisée en juin dernier.



Avec la réduction du nominal de l'action, le capital social de la société, divisé en 162.721.650 actions, est quant à lui ramené de 1,62 million d'euros à 81.000 euros.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Néovacs perdait 15% mardi matin suite à cette annonce.





