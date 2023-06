Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Néovacs: l'ORABSA déjà souscrite à hauteur de 88% information fournie par Cercle Finance • 23/06/2023 à 12:09









(CercleFinance.com) - Néovacs a annoncé vendredi que son émission d'obligations remboursables en actions assorties de bons de souscription d'actions (ORABSA) était déjà souscrite à hauteur de 88%.



En date du 22 juin, la société de biotechnologie dit avoir reçu une demande globale de près de 1,8 million d'euros, sur le montant brut de deux millions d'euros qu'elle vise.



L'entreprise précise que cette demande globale comprend l'intégralité des engagements de souscription reçus préalablement au lancement de l'offre, ainsi que des ordres émanant de nouveaux investisseurs.



La clôture de la période de souscription est prévue le 27 juin et la publication du communiqué annonçant le résultat de l'opération le 28 juin.





Valeurs associées NEOVACS Euronext Paris +3.65%