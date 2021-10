Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Néovacs : l'assemblée générale est ajournée information fournie par Cercle Finance • 18/10/2021 à 14:02









(CercleFinance.com) - Néovacs a annoncé lundi l'ajournement de son assemblée générale prévue le 28 octobre et la convocation d'une nouvelle réunion, programmée le 24 novembre. Dans un communiqué, la société de biotechnologie explique que son conseil d'administration a considéré que l'assemblée prévue à la fin du mois ne pouvait pas se tenir dans des conditions de sécurité juridique suffisantes. Une décision justifiée par le dépôt, par le fonds Atlas Special Opportunities, d'un projet de résolution portant sur la nomination de Laurent Faugerolas en qualité de membre du conseil d'administration, une annonce qui a eu pour effet de modifier l'ordre du jour initial de l'événement. Réuni la semaine passée, le conseil de Néovacs a toutefois considéré que la nomination de l'homme d'affaires n'était pas en adéquation avec l'intérêt de la société, notamment en raison de son manque d'expérience dans le secteur des biotechnologies. Par conséquent, le conseil d'administration a décidé, à l'unanimité, de ne pas agréer cette résolution. L'assemblée générale du 28 octobre avait été convoquée pour permettre aux actionnaires de se prononcer sur les résolutions à titre extraordinaire qui n'avaient pas pu être mises au vote l'été dernier, faute de quorum.

Valeurs associées NEOVACS Euronext Paris 0.00%