Néovacs: investissement dans la start-up lyonnaise Netri

(CercleFinance.com) - Néovacs a annoncé jeudi un investissement dans Netri, une start-up lyonnaise qui a mis au point une technologie d'organes sur puce destinée à l'industrie pharmaceutique.



La société de biotechnologies explique qu'elle a décidé d'investir immédiatement deux millions d'euros au sein de la société, avec une option portant sur un montant pouvant aller jusqu'à un million d'euros supplémentaire, sous réserve d'atteinte d'objectifs et selon les besoins de la société.



Néovacs souligne que les technologies de Netri permettent de créer des modèles humains 'in vitro' standardisés et prédictifs qui permettant d'anticiper l'efficacité d'un traitement, tout en limitant le recours aux tests sur animaux.



Les domaines d'applications actuels concernent les troubles neurologiques, la cosmétique et la nutrition.



Il s'agit du quatrième investissement stratégique réalisé par Néovacs, et de son troisième dans une société 'biotech'.





