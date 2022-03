Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Néovacs: entouré après un accord avec Biosense Global information fournie par Cercle Finance • 18/03/2022 à 15:50









(CercleFinance.com) - Néovacs bondit de 17% après la signature par la société de biotechnologies, avec Biosense Global d'un nouvel accord de partenariat pour permettre un transfert de technologie du produit IFN a Kinoïde dans le traitement du lupus.



'Cet accord permet de reprendre les essais cliniques en Chine, entièrement pris en charge par Biosense Global, et offre à Néovacs une nouvelle perspective de valorisation d'un actif stratégique sans aucun coût engagé', explique-t-elle.



Néovacs conserve l'intégralité des droits d'exploitation sur le produit, hors Chine où Biosense Global bénéficie d'une exclusivité géographique et versera des milestones et royalties en cas de commercialisation.





Valeurs associées NEOVACS Euronext Paris +12.01%