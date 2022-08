Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Néovacs: en négociation avec Pharnext pour un investissement information fournie par Cercle Finance • 08/08/2022 à 10:09









(CercleFinance.com) - Néovacs annonce être entré en négociation avec Pharnext afin d'accompagner cette société biopharmaceutique à un stade clinique avancé développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante.



Le financement envisagé permettrait de soutenir les opérations et les besoins en trésorerie de Pharnext, notamment une étude de phase III dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A, dont les premiers résultats sont attendus au dernier trimestre 2023.



Néovacs a proposé un investissement sous forme de prêts pouvant être convertis pour tout ou partie en actions Pharnext pour un montant maximal de 20 millions d'euros, assorties de BSA pouvant donner accès, à terme, à environ un tiers du capital de Pharnext.





