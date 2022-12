Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Néovacs: des mesures de soutien renforcées pour Pharnext information fournie par Cercle Finance • 29/12/2022 à 13:00









(CercleFinance.com) - Néovacs, une société de biotechnologie spécialisée dans les vaccins thérapeutiques, a annoncé jeudi qu'elle allait renforcer ses liens avec Pharnext en vue d'assurer les prochaines étapes de développement de son entreprise-partenaire.



Afin de couvrir les besoins financiers de Pharnext jusqu'aux premiers résultats de l'étude clinique de Phase III dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A, prévus fin 2023, Néovacs s'est engagée à renforcer son soutien financier à l'entreprise jusqu'à deux millions d'euros additionnels par mois d'ici à la fin du prochain exercice.



Cette extension vient s'ajouter à l'accord de financement déjà conclu avec Néovacs en octobre dernier, d'un montant net de 20,7 millions d'euros, prévoyant l'émission de plusieurs tranches d'obligations assorties de bons de souscription d'actions.



Au terme de cet accord, Néovacs pourrait devenir un actionnaire de référence de Pharnext dès le 1er janvier 2024.



Néovacs explique que ce soutien renforcé a pour objectif de permettre à Pharnext d'engager la recherche sereine d'un partenaire industriel stratégique à l'heure où la société est arrivée à un degré de maturité suffisant pour valoriser ses actifs et son potentiel commercial.



Si les premiers résultats de l'étude en cours sont positifs, ils constitueront la base d'un dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis et en Europe.



Afin de marquer l'engagement renforcé de Néovacs, le conseil d'administration de Pharnext a décidé à l'unanimité de nommer le 'serial entrepreneur' Hugo Brugière, déjà patron de Néovacs, en tant que PDG en remplacement de Joshua Schafer, qui restera administrateur.



Ce dernier rejoindra en outre un comité chargé de chercher un partenaire industriel stratégique qui pourrait déboucher sur une prise de contrôle de la société, de préférence par un acteur de l'industrie pharmaceutique.



Suite à ces annonces, le Néovacs cédait 28% jeudi à la Bourse de Paris tandis que l'action Pharnext évoluait désormais autour de l'équilibre après avoir pris jusqu'à 68% dans les premiers échanges.





