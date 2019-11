Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Néovacs : cotation suspendue jusqu'à nouvel avis Cercle Finance • 11/11/2019 à 13:43









(CercleFinance.com) - Néovacs a demandé à Euronext Paris la suspension de la cotation de son titre et de ses bons de souscription d'actions 'Neovacs 2017' jusqu'à nouvel avis, la société de vaccins 'analysant les mesures requises pour sauvegarder ses intérêts et ceux de ses actionnaires'. Elle met en avant 'son niveau de trésorerie, la baisse significative du cours de bourse intervenue ces dernières semaines rendant difficile l'utilisation du programme de financement en ORNANE, et l'absence de solution de financement durable à date'.

