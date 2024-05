Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Néovacs: contrat de collaboration avec une équipe INSERM information fournie par Cercle Finance • 27/05/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - Néovacs annonce la signature d'un contrat de collaboration avec l'équipe INSERM du Dr Laurent Reber (Institut INFINITy, Toulouse) encadrant la mise au point conjointe d'une nouvelle technologie permettant de générer des anticorps entièrement humains.



La société biopharmaceutique explique que ce contrat, d'une durée d'un an, vise à réaliser conjointement la preuve de concept d'une nouvelle plateforme au moyen des vaccins développés par Néovacs.



Elle ajoute que ce contrat de collaboration est assorti d'une option de 24 mois au bénéfice de Néovacs, pour obtenir les droits d'exploitation exclusifs et mondiaux sur les résultats du projet commun.





