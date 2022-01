Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Néovacs: Bpifrance soutient Signia Therapeutics information fournie par Cercle Finance • 06/01/2022 à 12:00









(CercleFinance.com) - Néovacs a annoncé jeudi que Signia Therapeutics, une entreprise dans laquelle la société de biotechnologie a investi, s'était vu attribuer une aide au développement de la part de Bpifrance.



Cette enveloppe de 1,7 million d'euros vise à financer la montée en échelle de 'Signatura', une plateforme de recherche de médicaments contre les infections et les pathologies respiratoires basée sur la bio-informatique, les algorithmes, les modèles mathématiques et les outils d'intelligence artificielle



Ce programme bénéficie d'un budget global de 3,7 millions d'euros sur 36 mois.



Pour Néovacs, le soutien de la banque publique conforte la pertinence de son investissement de 1,3 million d'euros dans Signia réalisé l'an dernier dans le cadre de son programme d'accompagnement de sociétés issues des biotechnologies (biotech) ou des technologies médicales (medtech).





Valeurs associées NEOVACS Euronext Paris 0.00%