Néovacs: approche ARNm validée en essai préclinique

(CercleFinance.com) - Néovacs a annoncé mercredi la supériorité de son vaccin thérapeutique de type ARN messager (ARNm) comparé au vaccin protéique dans un essai préclinique pour le traitement des allergies.



La société biopharmaceutique indique que l'administration de sa nouvelle technologie ARNm s'est réalisée sans effet indésirable chez le primate non humain.



L'étude a par ailleurs montré l'induction d'une réponse neutralisante contre les cytokines IL-4 et IL-13 IL-4 et IL-13 circulantes.



Les données à trois mois ont également démontré une efficacité nettement supérieure des vaccins ARNm comparés aux vaccins protéiques.



Au vu de ces résultats, Néovacs a décidé de prolonger la durée de cette étude pour mesurer l'efficacité des vaccins de type ARNm à long terme, c'est-à-dire sur une durée de six mois.



Du point de vue de l'entreprise, cette étude valide la tolérance et l'efficacité de son approche, ce qui l'encourage à poursuivre les développements cliniques avec ses vaccins ARNm dans l'allergie.



La société indique préparer dès à présent les étapes nécessaires au lancement d'un essai de Phase I/IIa chez l'homme.



Après une ouverture en hausse de 18%, le titre s'est retourné à la baisse en milieu de matinée et accusait un repli de plus de 10% en fin de matinée.





