Neovacs annonce une levée de fonds d'1 million d'euros

(AOF) - Néovacs annonce une levée de fonds de 1 million d’euros par le tirage de 1 tranche d'Oceane-BSA, d'une valeur nominale de 1 million d'euros, souscrites par European High Growth Opportunities Securitization Fund. Le produit net de cette opération soit 960 000 euros, sera destiné, pour 50%, à financer le programme de recherche Kinoïde sur les allergies et, pour 50%, à renforcer les capacités d'investissement dans des projets prometteurs, aussi bien dans le développement de candidats médicaments (BioTech) que de dispositifs médicaux (MedTech).

Neovacs précise que cette activité, qui a donné lieu à plusieurs prises de participations à ce jour (Bio Detection K9, Signia Therapeutics, Netri Medical Devices Venture et Pharnext plus récemment) permettra de diversifier le risque porté par Néovacs en investissant dans des projets ambitieux mais réalistes.

