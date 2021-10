Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Néovacs : achat d'un site du laboratoire Servier à Suresnes information fournie par Cercle Finance • 12/10/2021 à 09:46









(CercleFinance.com) - Néovacs annonce l'acquisition de l'ancien immeuble du laboratoire Servier situé à Suresnes (92), dans le but de regrouper l'ensemble de ses équipes ainsi qu'une pépinière d'entreprises évoluant dans le domaine de la recherche médicale (BioTech ou MedTech). Avec 5 000 m2 de surface utile, dont une plateforme d'étude fonctionnelle de 2 000 m², le bâtiment est 'parfaitement adapté pour la recherche scientifique', assure Néovacs. Plusieurs entreprises ont déjà manifesté un intérêt pour rejoindre le site. Cette acquisition représente un investissement total, intégrant les frais de transaction et d'aménagement, de l'ordre de 8,9 ME.

Valeurs associées NEOVACS Euronext Paris -6.67%