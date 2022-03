Néovacs : accord de partenariat

(AOF) - Néovacs et Biosense Global LLC renforcent leurs interactions en signant un nouvel accord de partenariat pour permettre un transfert de technologie du produit IFN a Kinoïde dans le traitement du lupus. Cet accord permet de reprendre les essais cliniques en Chine, entièrement pris en charge par Biosense Global, et offre à Néovacs une nouvelle perspective de valorisation d'un actif stratégique sans aucun coût engagé.

"Cet accord " gagnant-gagnant " assure la poursuite du programme IFNa Kinoïde dans le lupus sur la base des résultats de la phase IIb réalisée par Néovacs, qui ont montré la pertinence de l'approche basée sur l'utilisation de l'IFNα kinoide", commente la biotech française.

Néovacs conserve ainsi l'intégralité des droits d'exploitation sur le produit, hors Chine où Biosense Global bénéficie d'une exclusivité géographique et versera des "milestones" et "royalties" en cas de commercialisation.

La Chine est le deuxième marché pharmaceutique du monde, où près d'un million de personnes souffrent de cette maladie. Néovacs pourra reprendre son développement dans le reste du monde à tout moment, en utilisant s'il le souhaite les nouveaux résultats cliniques chinois. Un comité stratégique commun va être mis en place dans les prochaines semaines pour définir les conditions de la meilleure stratégie clinique en Chine.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.