Néovacs: accord de collaboration avec le CNRS

(CercleFinance.com) - Néovacs a annoncé lundi la signature d'un contrat de collaboration et de recherche avec le CNRS portant sur le développement conjoint de nouvelles formulations d'ARN messager.



Dans un communiqué, la biotech indique avoir conclu un accord avec le laboratoire UTCBS dirigé par le Dr Nathalie Mignet, spécialisé dans les vésicules lipidiques pour le transfert de gènes.



Néovacs et les chercheurs de l'équipe comptent travailler ensemble sur des formulations lipidiques permettant de délivrer des ARNm auprès de protéines cibles à usages humains et vétérinaires.



La société de biotechnologies, qui développe plusieurs vaccins ARNm dans l'asthme, les allergies alimentaires et le psoriasis, prévoit de supporter les frais de ce nouveau projet d'un montant estimé à 100.000 euros.



En contrepartie, l'entreprise bénéficiera d'un droit d'exploitation exclusif et mondial sur les lipides entrant dans la formulation de vaccins ARNm chez l'homme et l'animal, à usage thérapeutique et prophylactique.





