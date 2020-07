Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neopost : bondit au-delà de la résistance des 36,8E Cercle Finance • 03/07/2020 à 10:51









(CercleFinance.com) - Neoen bondit au-delà de la résistance des 36,8E (5 mars et 19 juin) pour inscrire un nouveau record à 38,5E. Parti de 17,7E mi-mai 2019, le titre a donc plus que doublé de valeur en 1 an et si l'on retient le récent plancher des 26,15E du 17 mars les prochains objectifs se situent à 39,15E (+50%) et 42,3E (+61,8%).

Valeurs associées NEOEN Euronext Paris +6.65%