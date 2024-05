Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Neoen: vers le rachat d'une part majoritaire par Brookfield information fournie par Cercle Finance • 30/05/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Neoen fait part d'une entrée en négociations exclusives d'Impala et d'autres de ses actionnaires avec Brookfield, en vue d'une acquisition par ce dernier d'une participation de 53,32% dans son capital, à un prix de 39,85 euros par action.



Le prix proposé représente une prime de 26,9% par rapport au dernier cours de clôture de l'action Neoen et implique une valorisation de 6,1 milliards d'euros pour 100% des actions du groupe d'énergies renouvelables.



Sous réserve de la réalisation de cette acquisition, Brookfield déposerait une OPA obligatoire en numéraire pour toutes les actions restantes et les OCEANEs en circulation, avec l'intention de mettre en oeuvre une procédure de retrait obligatoire.



Neoen précise que son conseil d'administration a accueilli favorablement et à l'unanimité la proposition de Brookfield. Les autorisations réglementaires devraient être obtenues d'ici le quatrième trimestre 2024 et l'OPA devrait être lancée au premier trimestre 2025.





