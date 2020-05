Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neoen : succès du placement des obligations vertes Cercle Finance • 28/05/2020 à 08:57









(CercleFinance.com) - Neoen annonce le succès du placement de la toute première émission européenne d'OCEANE vertes, venant à échéance le 2 juin 2025, placée auprès d'investisseurs qualifiés uniquement, pour un montant nominal d'environ 170 millions d'euros. Ces obligations convertibles vertes porteront intérêt à compter de la date d'émission à un taux annuel de 2,0%. Leur valeur nominale unitaire a été fixée à 40% par rapport au cours de référence de l'action Neoen. Le produit de l'émission sera affecté au financement ou au refinancement de projets de production d'énergie renouvelable ou de stockage d'énergie conformément aux exigences de la taxonomie de l'Union Européenne et au document cadre publié la veille.

Valeurs associées NEOEN Euronext Paris -1.62%