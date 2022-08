Neoen signe un Power Purchase Agreement en Australie

Il s'agit du deuxième PPA signé par Neoen pour Goyder South Stage 1. Ce contrat s'ajoute en effet à celui conclu en septembre 2020 avec le gouvernement de l'Australian Capital Territory (ACT), pour une durée de 14 ans et portant sur 100 MW.

Le contrat signé avec Flow Power pour une durée de 10 ans, représente près de 10 % de la capacité de production du parc éolien Goyder South Stage 1. Flow Power pourra ainsi fournir une énergie verte, fiable, locale et compétitive à ses clients professionnels de South Australia.

Cette future plateforme a un potentiel de 1200 MW d'éolien, 600 MW de solaire et 900 MW de capacité de stockage, ce qui en fait le plus grand projet d'énergie renouvelable de l'Etat de South Australia.

(AOF) - Neoen a signé un Power Purchase Agreement (PPA) de 40 MW pour son parc éolien de Goyder South Stage 1 avec le distributeur australien d'électricité Flow Power. Goyder South Stage 1, d’une puissance totale de 412 MW, est actuellement en construction et sera constitué de 75 éoliennes. Sa mise en service est prévue en 2024. Il constitue la première phase d’un projet emblématique, la Goyder Renewables Zone, associant éolien, solaire et stockage, situé à proximité de Burra, dans l’Etat de South Australia.

