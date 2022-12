Neoen signe un contrat avec H&M pour une nouvelle centrale solaire en Suède

(AOF) - Neoen et Alight, un développeur de projets d’énergie solaire et producteur indépendant d’énergie européen, ont annoncé la signature avec H&M, d’un power purchase agreement (PPA) pour 90 MWc d’énergie verte en Suède. Selon les termes de ce contrat à long terme, le parc photovoltaïque de Hultsfred en Suède fournira le groupe de prêt-à-porter suédois en électricité verte et en garanties d’origine, ce qui permettra au groupe de se rapprocher de son objectif d’un approvisionnement à 100% en énergie renouvelable.

Il s'agit du PPA solaire le plus important conclu à ce jour en Suède.

Co-développé et co-détenu par Neoen et Alight (Neoen en étant l'actionnaire majoritaire), le parc photovoltaïque aura une puissance d'au moins 90 MWc. Il sera équipé de panneaux solaires bas-carbone qui seront installés autour de la piste de l'aéroport de Hultsfred, dans le sud-est du pays. La construction de la centrale solaire devrait être lancée au second semestre 2023 pour une mise en service prévue en 2025.

Xavier Barbaro, PDG de Neoen, a déclaré : " C'est notre premier PPA en Suède, et le 9ème signé dans les pays nordiques. Nos contrats à long terme dans cette région représentent près d'un demi-gigawatt d'éolien et de solaire : cela démontre notre capacité à répondre aux besoins de nos clients, à qui nous offrons un approvisionnement fiable et à grande échelle en énergie renouvelable, locale et compétitive. "

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Premier producteur indépendant français d’énergies exclusivement renouvelables fondé en 2008 ;

- Chiffre d’affaires de 333,4 M€, réalisé dans 15 pays, dont 50 % en Australie, et provenant à 49 % du solaire, 41% de l’éolien et 10 % du stockage ;

- Portefeuille de 13,9 GW, dont 5,4 GW d’actifs en opération ou construction;

- Modèle d’affaires « development to own » : intégré avec une présence sur les 4 phases de vie des actifs -développement, financement, maîtrise d’ouvrage et opérations : intervenant dans les pays à parité réseau, avec des contrats de vente d’électricité PPA de long terme,

- Capital détenu à 46,51 % par Impala (holding de la famille Veyrat) et 1,61 % par Cartusia (holding de la famille Barbaro), agissant de concert, devant le FSP (6,5 %) et la BPI (4,7 %), Xavier Barbaro étant président-directeur général du conseil d’administration de 8 membres ;

- Bilan encore tendu avec un levier de la dette, accrue par les nouveaux projets, ressortissant à 7,5 mais trésorerie de 559 M€.

Enjeux

- Feuille de route 2021-2025 aux objectifs relevés deux fois en 2022 : capacité en opération ou construction de + 10 GW dont 5 GW en 2023, investissements annuels de l’ordre de 5,3 Mds€, d’où de régulières levées de fonds, hausse du résultat opérationnel de + 20 % en 2022 puis à 2 chiffres ;

- Stratégie d’innovation : menée en partenariat avec les clients lors des projets pilote, innovants par essence, identifiant les technologies de réduction des coûts et de stockage d’énergie ;

- Stratégie environnementale « Sustainable Framework » : pilier Corporate pour la réduction de l’empreinte carbone, pilier Projets de gestion des enjeux environnementaux et de recyclage des installations, lancement d’emprunts verts ;

- Forte position dans le stockage de batteries lithium-ion, développé en partenariat avec Tesla dans l’unité australienne de Hornsdale, à Providence au Salvador et à Illikkâlâ en Finlance ;

- Montée des capacités en opération à 3 584 MW à fin juin, dans le solaire et l’éolien en France.

Défis

- Activité portée par des réglementations favorables aux énergies renouvelables ;

- Gains en capital attendus de « farm-out » ou cessions partielles voire totales d’actifs sécurisés ;

- Exécution des projets solaires, de 92,5 Mw remportés en France et de 80 MW en Irlande, et des constructions éoliennes en Suède et Finlande ;

- Après une hausse de 36 % du chiffre d’affaires et un recul de 69 % du bénéfice net au 1 er semestre, objectif 2022 relevé d’un résultat d’exploitation entre 380 et 460 M soit une marge de 80 à 90 %.