Neoen: sept projets solaires remportés auprès de la CRE

(CercleFinance.com) - Neoen annonce avoir remporté les projets de sept centrales solaires au sol d'une puissance allant de 5 à 30 MWc, pour un total de 119 MWc, dans le cadre du dernier appel d'offres de la Commission de régulation de l'énergie (CRE).



Le producteur d'énergies renouvelables s'est ainsi classé second lauréat de cet appel d'offre, et a conforté sa position de premier lauréat en cumulé dans la catégorie 'centrales au sol' avec, au total, 479 MWc remportés en deux ans.



Les projets ont été remportés dans les régions Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. La construction de ces parcs solaires devrait s'échelonner entre 2024 et 2028 et sera confiée à des EPC français, spécialistes du photovoltaïque.





