Neoen revoit son objectif d'EBITDA 2021

Le groupe a resserré sa fourchette de prévision d'EBITDA 2021 à un niveau compris entre 295 et 310 millions d'euros (contre fourchette de 295 à 325 millions d'euros précédemment communiquée). (Crédit photo : Pixabay - Gaëlle Laborie )

(AOF) - Neoen a réalisé un bénéfice au premier semestre 2021 de 4,5 millions d'euros, en repli de 80% sur un an. Son EBITDA a reculé de 15% pour s'établir à 125,9 millions d'euros, pour une marge de 76% (-18 points). Cette diminution s'explique principalement par les indemnités contractuelles enregistrées au premier semestre 2020 compensant des pertes de chiffre d'affaires liées à des retards dans la mise en service de certains projets, principalement en Amériques, et par une diminution de l'EBITDA de l'activité de stockage, en lien avec la performance exceptionnelle de cette activité en Australie.

Le chiffre d'affaires semestriel du producteur d'énergies vertes s'est élevé à 164,9 millions d'euros, en hausse de 5% par rapport au premier semestre 2020 (+4% à taux de change constants). Pour l'essentiel, cette augmentation résulte de la contribution des actifs mis en service au cours de l'année 2020 et au premier semestre 2021, partiellement compensée par la diminution du chiffre d'affaires de l'activité de stockage qui avait bénéficié de conditions spécifiques et non récurrentes au premier trimestre 2020.

La production d'électricité a atteint 2 393 GWh au premier semestre 2021, en hausse de 16% par rapport au premier semestre 2020. Neoen dispose d'une capacité en opération de 2 711 MW au 30 juin 2021, en hausse de 95 MW par rapport à fin décembre 2020.

Enfin, le groupe a resserré sa fourchette de prévision d'EBITDA 2021 à un niveau compris entre 295 et 310 millions d'euros (contre fourchette de 295 à 325 millions d'euros précédemment communiquée), avec une marge d'environ 80%.

AOF - EN SAVOIR PLUS