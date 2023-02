Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Neoen: révise à la hausse son EBITDA sur 2022 information fournie par Cercle Finance • 01/02/2023 à 18:36

(CercleFinance.com) - Neoen estime que son EBITDA ajusté 2022 devrait se situer légèrement au-dessus de 410 ME, contre un précédent objectif, communiqué en novembre 2022, compris entre 390 à 410 ME.



Neoen avait déjà réhaussé cet objectif à deux reprises en cours d'exercice, après l'avoir initialement fixé en mars 2022 dans une fourchette comprise entre 360 et 375 ME.



La performance attendue par Neoen pour 2022 représente une croissance supérieure à 36% par rapport à l'EBITDA ajusté de 300 ME réalisé en 2021.



' Cette forte progression s'explique avant tout par l'augmentation de la quantité d'électricité produite par Neoen, conséquence de la croissance de ses capacités solaires et éoliennes ' indique le groupe.