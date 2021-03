NEOEN : résultats en ligne avec les objectifs

(AOF) - Neoen a dévoilé ce matin des résultats 2020 conformes avec ses objectifs. Le producteur d'énergies renouvelables a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires en hausse de 18% à 298,8 millions d'euros. L'Ebitda a progressé de 25% à 270,4 millions, en ligne avec l'objectif annoncé. Les flux nets de trésorerie opérationnelle ont grimpé de 20% à 222,3 millions d'euros. Le groupe a mis en opération près de 800 MW et lancé la construction de près de 1 GW sur l'année.

Neoen a gagné plus de 1 GW de nouveaux projets portant le portefeuille sécurisé à 5,2 GW fin 2020 contre 4,1 GW fin 2019.

Le groupe organise aujourd'hui une réunion investisseurs dans laquelle il présente ses objectifs à l'horizon 2025.

Points-clés

- Premier producteur indépendant français d'énergies exclusivement renouvelables -solaire et éolien- fondé en 2008 ;

- Chiffre d'affaires de 253 M€, réalisé dans 14 pays ;

- Visibilité de l'activité, 85 % de l'activité - Modèle d'affaires intégré « develop-to-own » :

-présence sur les 4 phases de vie des actifs : développement, financement, maîtrise d'ouvrage et opération,

- taux de 85 % de détention des centrales ;

- Capital détenu à 50 % par Impala, devant le FSP (7,5 %) et la BPI (5,9 %) et le management (2,9 %), Xavier Barbaro étant président-directeur général du conseil d'administration de 7 membres ;

- Bilan solide avec une dette long terme dans la catégorie d'investissement « élevée » (A pour la dette long terme.

=/Enjeux/

- Feuille de route 2022 de déploiement en Europe et d' « unité dans la diversité », assortie d'une politique rigoureuse de baisse des coûts, de l'ordre de 24 M€ et de contrôle des Capex, maintenus entre 3 et 5 % des revenus ;

- Stratégie d'innovation au coeur de la feuille de route 2022 :

- programme « Client centricity »,

- lancements : tokenisation, modèles de trading fondés sur la data, déploiement du cloud et intelligence artificielle ;

- Stratégie environnementale « Let's Grow Together 2022 » sur 2 piliers, en interne la réduction de l'empreinte carbone et, pour les clients, un élargissement de l'offre :

- indice ESG, notamment l'« Euronext ESG 80 » lancé à l'été 2020 et assorti de futures

- catalogue de 231 Green bonds et focus sur les Blue Bonds (liées aux océans et mers),

- accompagnement des émetteurs dans leur transition ESG ;

- Forte position dans le stockage de batteries lithium-ion, développé en partenariat avec Tesla dans l'unité australienne de Hornsdale ;

- Réalisation du portefeuille de projets dans l'éolien en Australie, France, Finlande et Irlande ;

=/Défis/=

-Impact de la pandémie : hausse de 33 % des revenus au 1er semestre, tirés par le retour des investisseurs privés ;

- Vers un rebond des coûts d'exploitation sur la fin 2020 ;

- Objectif de 5 GW en construction en 2021 et d'un résultat d'exploitation de 400 M€ en 2022