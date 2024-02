Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Neoen: résultat net en hausse de 67% en 2023 information fournie par Cercle Finance • 28/02/2024 à 18:06









(CercleFinance.com) - Neoen publie un chiffre d'affaires de 524,4 ME au titre de l'exercice 2023, en hausse de 4% à taux de change courants et de 8% à taux de change constants par rapport à l'exercice précédent.



Dans le même temps, l'EBITDA ajusté est en progression de 15% à 474,8 ME à taux de change courants, en ligne avec l'objectif annoncé.



Le résultat net ajusté atteint 80,4 ME, en hausse de 67%.



Néoen indique que son portefeuille sécurisé progresse de plus de 1,6 GW, atteignant 9,0 GW, dont 8,0 GW en opération ou en construction, soit 80% de l'objectif 2025.



Pour 2024, la société cible un EBITDA ajusté compris entre 530 et 560 ME, avec un taux de marge d'EBITDA ajusté supérieur à 85%.



Le groupe réitère par ailleurs son ambition de voir son EBITDA ajusté dépasser 700 millions d'euros en 2025 et sa capacité totale en opération ou en construction atteindre 10 GW dans le courant de l'année 2025.



Enfin, le groupe annonce la nomination en qualité de directeur financier d'Yves-Eric François, jusqu'alors directeur financier de Neoen en Australie.





