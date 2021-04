Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neoen : reprise du contrat de liquidité Cercle Finance • 01/04/2021 à 09:55









(CercleFinance.com) - Neoen a annoncé ce jeudi la reprise, à compter de ce jour, du contrat de liquidité confié à Kepler Chevreux qui avait été suspendu dans le cadre du lancement de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. Le compte de liquidité compte à ce jour 16 897 titres et un peu plus d'un million d'euros en espèces, indique Neoen. La société annonce également la reprise ce jour du mandat de rachat d'actions avec son prestataire d'investissement ayant pour objet l'acquisition de titres en vue de leur livraison dans le cadre de plans d'actions gratuites venant à échéance.

Valeurs associées NEOEN Euronext Paris +0.16%