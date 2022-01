Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Neoen remporte un contrat de fourniture d'électricité en Finlande information fournie par AOF • 10/01/2022 à 08:49



(AOF) - Neoen a signé, à la fin du mois de décembre 2021, un power purchase agreement portant sur au moins 30 MW d'énergie verte en Finlande avec Equinix, un leader mondial de l'infrastructure numérique. Le contrat a été remporté à l'issue d'un appel d'offres lancé par Equinix pour alimenter en électricité décarbonée ses sites finlandais. Selon les termes de ce contrat, Equinix achètera pendant 10 ans 85% de l'électricité verte et des garanties d'origine qui seront produites par le parc éolien de Björkliden en Finlande.



Ce parc a été co-développé par Neoen et par Prokon à Närpes, dans la région d'Ostrobothnie dans l'ouest du pays. Il comptera 7 turbines pour une puissance totale d'au moins 35 MW et sera détenu à 80% par Neoen et à 20% par Prokon. Sa construction devrait être lancée en 2023 pour une mise en service prévue en 2024.





AOF - EN SAVOIR PLUS