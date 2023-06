Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neoen: remporte un contrat de 197 MW en Australie information fournie par Cercle Finance • 19/06/2023 à 18:00









(CercleFinance.com) - Neoen annonce avoir remporté en Australie un contrat de capacité de 197 MW / 4 heures auprès de l'Australian Energy Market Operator (AEMO), dans le cadre d'un appel d'offres initié par le Western Australian Coordinator of Energy.



Ces services seront fournis par la première tranche de Collie Battery, d'une puissance de 219 MW / 877 MWh, constituée de 224 Megapacks 2 XL de Tesla.



Neoen a développé ce projet depuis 2021 et obtenu, en décembre 2022, l'autorisation de construire 1 GW / 4 GWh de capacité de stockage.



Cette batterie sera située à proximité de la ville de Collie, dans le sud-ouest de Western Australia.



A la suite du gain du contrat, Neoen a lancé la construction de la première tranche de Collie Battery (une batterie longue durée) en donnant l'instruction de démarrer les travaux à Tesla et à UGL, ce dernier étant en charge du génie civil et des équipements auxiliaires. La mise en service de cette batterie est prévue au quatrième trimestre 2024.





