Neoen : remporte 73,6MWc de projets solaires

(CercleFinance.com) - Neoen annonce avoir remporté 73,6MWc de projets solaires en France à l'occasion de l'appel d'offre gouvernemental CRE 4.9 pour des centrales solaires au sol. Ces 73,6 MWc se décomposent en cinq projets de puissances allant de 3 à 39 MWc, détenus par Neoen, conformément à son modèle ' develop-to-own '. Le projet principal (39MWc) se situe dans la Sarthe, les autres étant en Haute-Vienne, dans l'Ain et le Calvados. Neoen ajoute avoir remporté 8 MWc fin décembre 2020, toujours dans le cadre d'un appel d'offres gouvernemental (CRE Innovation). En 4 ans, Neoen a donc remporté 438,6 MWc dans les appels d'offres du gouvernement français, assure le spécialiste des énergies renouvelables.

