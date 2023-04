Neoen remporte 50 MWc de nouveaux projets solaires en France

(AOF) - Neoen, producteur d'énergie exclusivement renouvelable, a remporté 49,8 MWc de projets solaires lors des derniers appels d'offres gouvernementaux en France, gérés par la CRE. Neoen est le premier lauréat de la catégorie " ombrières et bâtiments " avec le projet d'ombrières à l'aéroport de Lyon et le second de l'appel d'offres " centrales solaires au sol " avec le projet de Tournissan. Conformément à son modèle, Neoen est l'actionnaire majoritaire de ces deux projets.

Le projet d'ombrières, initié par Vinci Airports, recouvrira 14 ha des parkings de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry (Rhône). Il a été développé par Neoen en partenariat avec SunMind, une filiale à 100% de Vinci Concessions dédiée à l'énergie solaire, et sa construction sera lancée en 2023 pour une mise en service prévue à l'été 2024.

En Occitanie, la centrale photovoltaïque de Tournissan (30 MWc, Aude) est développée en étroite concertation avec la Communauté de Communes de la Région Lézignanaise, Corbières et Minervois. Elle permettra de produire près de 40 GWh par an soit l'équivalent de la consommation annuelle d'environ 15 000 habitants (chauffage inclus).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Premier producteur indépendant français d’énergies exclusivement renouvelables fondé en 2008 ;

- Chiffre d’affaires de 333,4 M€, réalisé dans 15 pays, dont 50 % en Australie, et provenant à 49 % du solaire, 41% de l’éolien et 10 % du stockage ;

- Portefeuille de 13,9 GW, dont 5,4 GW d’actifs en opération ou construction;

- Modèle d’affaires « development to own » : intégré avec une présence sur les 4 phases de vie des actifs -développement, financement, maîtrise d’ouvrage et opérations : intervenant dans les pays à parité réseau, avec des contrats de vente d’électricité PPA de long terme,

- Capital détenu à 46,51 % par Impala (holding de la famille Veyrat) et 1,61 % par Cartusia (holding de la famille Barbaro), agissant de concert, devant le FSP (6,5 %) et la BPI (4,7 %), Xavier Barbaro étant président-directeur général du conseil d’administration de 8 membres ;

- Bilan encore tendu avec un levier de la dette, accrue par les nouveaux projets, ressortissant à 7,5 mais trésorerie de 559 M€.

Enjeux

- Feuille de route 2021-2025 aux objectifs relevés deux fois en 2022 : capacité en opération ou construction de + 10 GW dont 5 GW en 2023, investissements annuels de l’ordre de 5,3 Mds€, d’où de régulières levées de fonds, hausse du résultat opérationnel de + 20 % en 2022 puis à 2 chiffres ;

- Stratégie d’innovation : menée en partenariat avec les clients lors des projets pilote, innovants par essence, identifiant les technologies de réduction des coûts et de stockage d’énergie ;

- Stratégie environnementale « Sustainable Framework » : pilier Corporate pour la réduction de l’empreinte carbone, pilier Projets de gestion des enjeux environnementaux et de recyclage des installations, lancement d’emprunts verts ;

- Forte position dans le stockage de batteries lithium-ion, développé en partenariat avec Tesla dans l’unité australienne de Hornsdale, à Providence au Salvador et à Illikkâlâ en Finlance ;

- Montée des capacités en opération à 3 584 MW à fin juin, dans le solaire et l’éolien en France.

Défis

- Activité portée par des réglementations favorables aux énergies renouvelables ;

- Gains en capital attendus de « farm-out » ou cessions partielles voire totales d’actifs sécurisés ;

- Exécution des projets solaires, de 92,5 Mw remportés en France et de 80 MW en Irlande, et des constructions éoliennes en Suède et Finlande ;

- Après une hausse de 36 % du chiffre d’affaires et un recul de 69 % du bénéfice net au 1 er semestre, objectif 2022 relevé d’un résultat d’exploitation entre 380 et 460 M soit une marge de 80 à 90 %.