Neoen: remporte 49,8 MWc de projets solaires en France

(CercleFinance.com) - Neoen annonce avoir remporté 49,8 MWc de projets solaires lors des derniers appels d'offres gouvernementaux en France, gérés par la CRE.



Neoen indique d'ailleurs être le premier lauréat de la catégorie ' ombrières et bâtiments ' avec le projet d'ombrières à l'aéroport de Lyon et le second de l'appel d'offres ' centrales solaires au sol ' avec le projet de Tournissan.



Le projet d'ombrières, initié par Vinci Airports, recouvrira 14 ha des parkings de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry (Rhône). Il a été développé par Neoen en partenariat avec SunMind, une filiale à 100% de VINCI Concessions dédiée à l'énergie solaire, et sa construction sera lancée en 2023 pour une mise en service prévue à l'été 2024.



Par ailleurs, en Occitanie, la centrale photovoltaïque de Tournissan (30 MWc, Aude) permettra de produire près de 40 GWh par an soit l'équivalent de la consommation annuelle d'environ 15 000 habitants (chauffage inclus).



Conformément à son modèle, Neoen est l'actionnaire majoritaire de ces deux projets.







