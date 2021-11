Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neoen : remporte 130,3 MWc de projets solaires en France information fournie par Cercle Finance • 08/11/2021 à 18:14









(CercleFinance.com) - Neoen annonce avoir remporté 130,3 MWc lors du dernier appel d'offres gouvernemental pour les centrales solaires au sol à travers 9 projets de puissances allant de 4,0 à 42,8 MWc. Les projets sont majoritairement détenus par Neoen, conformément à son modèle, et se situent principalement dans le Grand Est (Aube et Moselle), en Nouvelle-Aquitaine (Charente et Landes) ainsi que dans l'Indre-et-Loire, le Nord et la Sarthe. 'Avec 130,3 MWc de projets remportés, Neoen enregistre son plus grand succès dans les appels d'offres gouvernementaux solaires français, remportant ainsi près de 500 MWc dans l'ensemble du cycle d'appels d'offres CRE 4', commente Guillaume Decaen, directeur du développement France.

Valeurs associées NEOEN Euronext Paris +0.96%