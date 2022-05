Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neoen: remontée vers le gap des 40E information fournie par Cercle Finance • 18/05/2022 à 11:50









(CercleFinance.com) - Signant l'une des plus fortes hausses du SBF120, Neoen remonte en direction du gap laissé ouvert le 11 avril dernier sous les 40E, au-delà duquel ses prochains objectifs pourraient être les 41E du 5 avril dernier, puis les 43,5E, zénith de début avril 2021.





Valeurs associées NEOEN Euronext Paris +2.59%