Neoen : réitère ses objectifs pour 2021 et 2022 Cercle Finance • 18/02/2021 à 18:09









(CercleFinance.com) - La société annonce un chiffre d'affaires (non audité) de 298,8 millions d'euros en 2020, en hausse de 18% par rapport à 2019. A taux de change constants, il a progressé de 20%. Neoen dispose d'une capacité en opération de 2 615 MW au 31 décembre 2020, en hausse de 769 MW par rapport à fin décembre 2019 et de 461 MW sur le seul quatrième trimestre. La production d'électricité a atteint 4 396 GWh en 2020, en augmentation de 47% par rapport à 2019. Neoen prévoit désormais un EBITDA 2020 dans le bas de la fourchette de 270 à 285 millions d'euros (à taux de change constants par rapport à 2019) annoncée précédemment, et correspondant à une marge d'EBITDA d'environ 90%. Neoen confirme par ailleurs son objectif de plus de 5 GW de capacité en opération ou en construction à la fin de l'année 2021, capacité qui sera pleinement opérationnelle fin 2022. Neoen réitère également son objectif d'EBITDA supérieur à 400 millions d'euros en 2022.

Valeurs associées NEOEN Euronext Paris -3.97%