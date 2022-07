Neoen rehausse son objectif d’Ebitda pour 2022

(AOF) - Neoen a relevé sa fourchette d’objectif d’Ebitda ajusté 2022 à un niveau compris entre 380 et 400 millions d'euros, avec une marge d’Ebitda ajusté attendue entre 80 et 90%. Le producteur indépendant d’énergie exclusivement renouvelable visait auparavant un Ebitda 2022 compris entre 360 et 375 millions d'euros, avec une marge d'Ebitda attendue entre 85 et 90%. Sur les six premiers mois de l'année, il a généré un résultat net ajusté de 1,4 million d’euros contre 4,2 millions d’euros au premier semestre 2021.

L'Ebitda ajusté a progressé de 39% à 175,0 millions d'euros. Cette croissance s'explique principalement par la contribution des actifs mis en service en 2021 et au cours du premier semestre 2022. La marge d'Ebitda a progressé de 2 points à 78%.

Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 224,0 millions d'euros, en hausse de 36%. A taux de change constants, il a progressé de 32%.

Neoen dispose d'une capacité en opération de 3 584 MW au 30 juin 2022, en hausse de 103 MW par rapport à fin décembre 2021.

Points-clés

- Premier producteur indépendant français d’énergies exclusivement renouvelables fondé en 2008 ;

- Chiffre d’affaires de 333,4 M€, réalisé dans 15 pays, dont 50 % en Australie, et provenant à 49 % du solaire, 41% de l’éolien et 10 % du stockage ;

- Portefeuille de 13,9 GW, dont 5,4 GW d’actifs en opération ou construction;

- Modèle d’affaires « development to own » : intégré avec une présence sur les 4 phases de vie des actifs - développement, financement, maîtrise d’ouvrage et opération : intervenant dans les pays à parité réseau, avec des contrats de vente d’électricité PPA de long terme / limitant à 20% la part des revenus exposés aux prix de marché ;

- Capital détenu à 46,51 % par Impala (holding de la famille Veyrat) et 1,61 % par Cartusia (holding de la famille Barbaro), agissant de concert, devant le FSP (6,5 %) et la BPI (4,7 %), Xavier Barbaro étant président-directeur général du conseil d’administration de 8 membres.

Enjeux

- Feuille de route 2021-2025 : capacité en opération ou construction de + 10 GW et gain de projets de 2 GW par an, investissements annuels de l’ordre de 5,3 Md€, d’où de régulières levées de fonds, hausse du résultat opérationnel de + 20 % en 2022 puis à 2 chiffres ;

- Stratégie d’innovation : menée en partenariat avec les clients lors des projets pilote, innovants par essence, identifiant les technologies de réduction des coûts et de stockage d’énergie ;

- Stratégie environnementale « Sustainable Framework » : pilier Corporate pour la réduction de l’empreinte carbone / pilier Projets de gestion des enjeux environnementaux et de recyclage des installations / lancement d’emprunts verts ;

- Forte position dans le stockage de batteries lithium-ion, développé en partenariat avec Tesla dans l’unité australienne de Hornsdale.

Défis

- Activité portée par des réglementations favorables aux énergies renouvelables ;

- Gains en capital attendus de « farm-out » ou cessions partielles voire totales d’actifs sécurisés ;

- Objectif 2022 d’un résultat d’exploitation entre 360 et 375 M€, nourri à moins de 20 % par une opération de « farm-out », soit une marge de 85 à 90 %.