Neoen : refranchit les 35E, potentiel haussier limité

(CercleFinance.com) - Neoen refranchit les 35E (ex-plancher du 19 juillet) et se dirige vers un comblement du 'gap' des 36,04E du 30 juillet dernier. L'étape suivante consistera à franchir la résistance oblique court terme qui gravite vers 37E (issue du zénith des 38,5E du 7/8 juillet dernier): le potentiel haussier apparait donc limité.

Valeurs associées NEOEN Euronext Paris +2.70%