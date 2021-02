Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neoen : rechute sous les 56E Cercle Finance • 09/02/2021 à 11:26









(CercleFinance.com) - Neoen rechute sous les 56E, le plancher des 27 et 28 janvier: en cas de confirmation en clôture, le prochain objectif sera 50E, c'est à dire l'ex-résistance des 5 et 30 novembre.

Valeurs associées NEOEN Euronext Paris -4.27%