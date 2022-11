Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neoen : rebondit au-delà de 38E mais reste vulnérable information fournie par Cercle Finance • 17/11/2022 à 10:07









(CercleFinance.com) - Neoen rebondit au-delà de 38E mais la tendance très court terme demeure négative après l'échec sous 39,12E : le titre pourrait venir chercher du soutien vers 34,9E ('gap' du 3/11) avant de s'élancer en direction des 42E.





Valeurs associées NEOEN Euronext Paris +3.50%