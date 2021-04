Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neoen : réalisation de l'augmentation de capital Cercle Finance • 07/04/2021 à 08:50









(CercleFinance.com) - Neoen annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant final brut d'environ 600 millions d'euros, 'marquant une étape importante pour la réalisation de son plan de développement'. L'opération se traduit par l'émission de 21.393.678 actions nouvelles, pour une demande totale qui a atteint 37.350.571 titres, soit un taux de souscription global de 174,6%, avec un taux de souscription à titre irréductible de 99,5%. Le produit de l'augmentation de capital permet au groupe d'énergies renouvelables de financer le premier cycle d'investissement de son plan de développement visant à atteindre 10 GW de capacité en opération ou en construction à fin 2025.

