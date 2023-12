Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Neoen: quatre projets solaires remportés en France information fournie par Cercle Finance • 21/12/2023 à 09:54









(CercleFinance.com) - Neoen annonce avoir remporté 104,4 MWc de projets solaires lors du dernier appel d'offres gouvernemental en France géré par la Commission de régulation de l'énergie (CRE), se classant ainsi à ce jour, avec ce dernier succès, premier lauréat des appels d'offres CRE.



Ces 104,4 MWc se décomposent en quatre projets allant de 14,4 à 30 MWc, détenus à 100% par Neoen. La mise en service de ces centrales, situées dans les Landes, en Mayenne, dans l'Indre et en Moselle, devrait s'échelonner entre 2025 et 2028.



Une fois opérationnelles, ces quatre centrales photovoltaïques (dont trois agrivoltaïques) permettront de produire annuellement l'équivalent de la consommation électrique d'au moins 50.000 personnes en France (chauffage inclus).





