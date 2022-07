Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Néoen: pullback sous 41,84E information fournie par Cercle Finance • 19/07/2022 à 14:04









(CercleFinance.com) - Néoen subit pullback sous 41,84E jusque vers 37,7E: le titre retrouvera du soutien au niveau de la base du corridor de consolidation latéral qui se situe vers 35,5E, support testé les 14 et 25 mars puis les 9 et 11 mai, puis les 14 et 17 juin.

En cas de rupture, risque de rechute vers 31,75E, le plancher du 3 mars.





Valeurs associées NEOEN Euronext Paris -6.87%