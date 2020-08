Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neoen : projets solaires remportés en Irlande Cercle Finance • 20/08/2020 à 09:42









(CercleFinance.com) - Neoen annonce avoir remporté, à titre provisoire, avec son partenaire le développeur solaire basé à Dublin BNRG, plus de 55 MWc dans le cadre du premier appel d'offres gouvernemental photovoltaïque en Irlande. Les résultats formels seront publiés en septembre. Cette puissance est répartie en trois projets situés dans plusieurs communes autour de Hilltown, Millvale et Hortland. La mise en service des centrales est prévue pour le second semestre 2021. 'La perspective d'appels d'offres réguliers d'ici à 2025 renforce notre intérêt et notre volonté d'investir dans le marché irlandais', commente Mathieu Legouix, directeur Irlande du groupe d'énergies renouvelables.

Valeurs associées NEOEN Euronext Paris -1.53%