Neoen: progression de 42% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Neoen affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 de 154,4 millions d'euros, en progression de 42% (+41% à changes constants) avec une forte croissance de chacune de ses trois activités éolien (+64%), solaire (+28%) et stockage (+18%).



Le groupe d'énergies renouvelables revendique une production d'électricité de deux TWh au cours du trimestre écoulé, en augmentation de 32%. A fin mars, son portefeuille hors projets early-stage s'élevait à 20,6 GW, en hausse de 1,3 GW sur trois mois.



Neoen confirme son objectif d'EBITDA ajusté 2023 compris entre 460 et 490 millions d'euros, avec une marge d'EBITDA ajusté proche de 80%, ainsi que ses objectifs de croissance d'EBITDA ajusté jusqu'en 2025.





