Neoen : premier actif en construction en Suède

(AOF) - Neoen a lancé la construction de son premier actif en Suède, le parc éolien de Storbrännkullen. Il sera équipé de dix turbines Nordex N163 d'une puissance unitaire comprise entre 5,5 et 5,9 MW, soit une capacité totale de 57,4 MW. Stenger & Ibsen Construction (SIC) sera en charge des travaux de génie civil et d'électrification. Ce parc sera raccordé à la ligne de transmission de 130 kV du réseau E.ON. Sa mise en service est prévue pour fin 2023.

Neoen compte contractualiser une partie importante de l'électricité qui sera générée. La production attendue correspond à la consommation annuelle de 30 000 foyers, chauffage inclus.

Fidèle à son modèle " develop-to-own ", Neoen sera le propriétaire et l'exploitant à long terme de ce parc éolien. Neoen s'engage à ce que cet investissement bénéficie aux communautés locales dont le soutien a été déterminant. Ainsi, la création d'un fonds communautaire permettra de financer chaque année des initiatives locales contribuant positivement au développement de la région.

Avec ce premier parc en construction, Neoen affirme son ambition de devenir un acteur de référence en Suède et de participer activement à l'atteinte de l'objectif national de 100% d'énergie renouvelable d'ici 2040. Présent en Suède depuis 2020, Neoen compte une équipe d'une dizaine de personnes qui développe un portefeuille de plusieurs centaines de MW éoliens et solaires, ainsi que des projets de stockage.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Premier producteur indépendant français d’énergies exclusivement renouvelables fondé en 2008 ;

- Chiffre d’affaires de 333,4 M€, réalisé dans 15 pays, dont 50 % en Australie, et provenant à 49 % du solaire, 41% de l’éolien et 10 % du stockage ;

- Portefeuille de 13,9 GW, dont 5,4 GW d’actifs en opération ou construction;

- Modèle d’affaires « development to own » : intégré avec une présence sur les 4 phases de vie des actifs - développement, financement, maîtrise d’ouvrage et opération : intervenant dans les pays à parité réseau, avec des contrats de vente d’électricité PPA de long terme / limitant à 20% la part des revenus exposés aux prix de marché ;

- Capital détenu à 46,51 % par Impala (holding de la famille Veyrat) et 1,61 % par Cartusia (holding de la famille Barbaro), agissant de concert, devant le FSP (6,5 %) et la BPI (4,7 %), Xavier Barbaro étant président-directeur général du conseil d’administration de 8 membres.

Enjeux

- Feuille de route 2021-2025 : capacité en opération ou construction de + 10 GW et gain de projets de 2 GW par an, investissements annuels de l’ordre de 5,3 Md€, d’où de régulières levées de fonds, hausse du résultat opérationnel de + 20 % en 2022 puis à 2 chiffres ;

- Stratégie d’innovation : menée en partenariat avec les clients lors des projets pilote, innovants par essence, identifiant les technologies de réduction des coûts et de stockage d’énergie ;

- Stratégie environnementale « Sustainable Framework » : pilier Corporate pour la réduction de l’empreinte carbone / pilier Projets de gestion des enjeux environnementaux et de recyclage des installations / lancement d’emprunts verts ;

- Forte position dans le stockage de batteries lithium-ion, développé en partenariat avec Tesla dans l’unité australienne de Hornsdale.

Défis

- Activité portée par des réglementations favorables aux énergies renouvelables ;

- Gains en capital attendus de « farm-out » ou cessions partielles voire totales d’actifs sécurisés ;

- Objectif 2022 d’un résultat d’exploitation entre 360 et 375 M€, nourri à moins de 20 % par une opération de « farm-out », soit une marge de 85 à 90 %.