Neoen: position ESG confortée chez Moody's 02/05/2022

(CercleFinance.com) - Neoen annonce avoir obtenu la note ESG 'avancée' de 65/100, décernée par l'agence de notation extra-financière Moody's ESG Solutions, pour son engagement et sa performance sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).



Ce score, en progression d'un point, conforte la position de Neoen dans le top 2% mondial (toutes régions et tous secteurs confondus) des sociétés évaluées (près de 5.000) et place la société au 11ème rang du secteur gaz et électricité.



L'évaluation de Moody's ESG Solutions (ex Vigeo Eiris) porte sur 21 critères regroupés en six thèmes : environnement, capital humain, droits de l'homme, engagement sociétal, éthique des affaires et gouvernance.