Neoen : plafonne sous 42,7E, support à 37,6E

(CercleFinance.com) - Neoen sous-performe largement le CAC40 cette année (30% contre +11%) et n'a réussi qu'à reprendre +10% sur ses récents planchers. Le titre plafonne sous 42,7E: une rechute sous le support des 37,6E (fin septembre 2020 et fin mars 2021) pourrait déboucher sur une glissade jusque vers 35,4E.

Valeurs associées NEOEN Euronext Paris -3.17%