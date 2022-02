Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neoen: pénalisé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 18/02/2022 à 13:42









(CercleFinance.com) - Neoen recule de près de 3%, pénalisé par une dégradation de recommandation chez Stifel de 'achat' à 'conserver', compte tenu d'un potentiel de progression jugé insuffisamment attractif par rapport à son objectif de cours ramené de 48 à 32 euros.



'Depuis notre relèvement en mars 2021, le profil de meilleur de sa catégorie de Neoen dans les développements de projets a été dépassé par d'autres facteurs', souligne le broker, qui cite notamment de fréquentes révisions en baisses d'estimations du consensus.





Valeurs associées NEOEN Euronext Paris -3.51%