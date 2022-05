Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neoen: option de dividende en actions approuvée en AG information fournie par Cercle Finance • 27/05/2022 à 13:12









(CercleFinance.com) - Neoen indique que ses actionnaires ont approuvé le versement d'un dividende d'un montant brut de 0,10 euro par action, en permettant à chaque actionnaire de le recevoir, selon leur choix, soit à 100% en numéraire, soit à 100% en actions nouvelles.



La période d'exercice de l'option de paiement en actions sera ouverte du 3 au 17 juin inclus. La date de détachement du dividende est fixée au 1er juin et le dividende sera payé, en numéraire ou en actions, le 23 juin.



Le prix de l'action nouvelle remise en paiement du dividende a été fixé à 33,99 euros. Le nombre maximum d'actions nouvelles susceptibles d'être émises à cette fin est de 314.428 actions, représentant environ 0,294% du nombre total au 20 mai.





Valeurs associées NEOEN Euronext Paris -0.77%